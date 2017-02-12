Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

В субботу, 11 февраля, ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион. Известный гандболист скоропостижно скончался на 48-м году жизни.Василий Кудинов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России. Выступал за клубы «Динамо» (Астрахань), «Иври» (Франция), «Хамельн» (Германия), «Магдебург» (Германия), «Хонда» (Япония), «Лукойл-Динамо» (Астрахань). Чемпион СССР, чемпион мира среди юниоров, победитель Игр доброй воли, чемпион Европы, двукратный чемпион мира, дважды становился победителем Олимпийских игр.С 2005 года Василий Кудинов тренировал молодёжную команду гандбольного клуба «Заря Каспия» — «Авиатор».«Имя этого величайшего гандболиста известно во всём мире. Спортсмен, который мог на гандбольной арене в одиночку переломить ход игры и привести свою команду к победе, Василий Александрович в обычной жизни оставался очень компанейским, добрым, открытым человеком. В наших сердцах Василий Александрович навсегда останется величайшим спортсменом, хорошим человеком, верным и отзывчивым другом, надежным коллегой и товарищем», — написано на официальном сайте клуба «Заря Каспия».