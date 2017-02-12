Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

В субботу, 11 февраля, ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион Василий Кудинов. Известный гандболист скоропостижно скончался на 48-м году жизни.
Василий Кудинов — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России. Выступал за клубы «Динамо» (Астрахань), «Иври» (Франция), «Хамельн» (Германия), «Магдебург» (Германия), «Хонда» (Япония), «Лукойл-Динамо» (Астрахань). Чемпион СССР, чемпион мира среди юниоров, победитель Игр доброй воли, чемпион Европы, двукратный чемпион мира, дважды становился победителем Олимпийских игр.
С 2005 года Василий Кудинов тренировал молодёжную команду гандбольного клуба «Заря Каспия» — «Авиатор».
«Имя этого величайшего гандболиста известно во всём мире. Спортсмен, который мог на гандбольной арене в одиночку переломить ход игры и привести свою команду к победе, Василий Александрович в обычной жизни оставался очень компанейским, добрым, открытым человеком. В наших сердцах Василий Александрович навсегда останется величайшим спортсменом, хорошим человеком, верным и отзывчивым другом, надежным коллегой и товарищем», — написано на официальном сайте клуба «Заря Каспия».