Мамаев — третий в биг-эйре на этапе Кубка мира по сноуборду в Квебеке

Россиянин Антон Мамаев стал третьим в биг-эйре на этапе Кубка мира по сноуборду в Квебеке. Первое и второе места заняли канадцы Марк Макморрис и Макс Паррот соответственно. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала австрийка Анна Гассер.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Квебек, Канада
Мужчины. Биг-эйр
1. Марк Макморрис (Канада) – 189,50.
2. Макс Паррот (Канада) – 184,75.
3. Антон Мамаев (Россия) – 174,75.
Женщины. Биг-эйр
1. Анна Гассер (Австрия) – 165,00.
2. Джулия Марино (США) – 162,50.
3. Зои Садовски Синотт (Новая Зеландия) – 151,00.