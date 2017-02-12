Петухов: эта ситуация уже до боли надоела, но нахожу в себе силы работать

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, чемпион мира 2013 года в лыжном спринте россиянинрассказал о развитии ситуации с временным отстранением.«Привет друзья! Давно вас не радовал. Потому что всё так же нахожусь в ожидании. Для суда останется одна неделя на решение, но надежда есть. Хотя эта ситуация уже до боли надоела. Но я нахожу силы выходить и работать, мои кондиции мне нравятся. Всем добра», — написал Петухов на своей странице в сети «Инстаграм».В конце декабря FIS отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.