Летающий лыжник Стох победил на этапе КМ в Саппоро, Корнилов — 18-й

Поляк Камил Стох победил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Саппоро на трамплине К-123. Второе место занял немец Андреас Веллингер, а замкнул тройку лидеров австриец Штефан Крафт. Лучшим из россиян стал Денис Корнилов, показавший 18-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 13-й этап. Саппоро, Япония
К-123
1. Камил Стох (Польша) – 262,7.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 255,3.
3. Штефан Крафт (Австрия) – 249,6…
18. Денис Корнилов (Россия) – 187,5…
25. Алексей Ромашов (Россия) – 161,9…
42. Евгений Климов (Россия) – 67,5.