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175 лет назад 2016
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Тренер Семени: не будем в восторге от получения золота Олимпиады-2012 в Лондоне

12 февраля 2017, воскресенье. 12:30. Другие
Джен Вестер, тренер олимпийской чемпионки Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 800 метров южноафриканки Кастер Семени, призналась, что её подопечная не будет рада получению золотой медали Олимпиады-2012 после дисквалификации россиянки Марии Савиновой-Фарносовой.

«Мы обсуждали с Кастер этот вопрос и пришли ко мнению, что не будем испытывать от этого золота той радости, которая была на Играх в Рио-де-Жанейро. У нас не будет восторга по этому поводу, потому что она не находилась на верхней ступени пьедестала, в её честь не играл гимн», — приводит слова Вестер Reuters.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 10 февраля дисквалифицировал Савинову-Фарносову на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. В МОК заявили, что пока не могут лишить россиянку золота ОИ-2012, поскольку у неё есть 45 дней на обжалование решения CAS.
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Мария Савинова Допинг
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