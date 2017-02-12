Тренер Семени: не будем в восторге от получения золота Олимпиады-2012 в Лондоне

, тренер олимпийской чемпионки Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 800 метров южноафриканки, призналась, что её подопечная не будет рада получению золотой медали Олимпиады-2012 после дисквалификации россиянки«Мы обсуждали с Кастер этот вопрос и пришли ко мнению, что не будем испытывать от этого золота той радости, которая была на Играх в Рио-де-Жанейро. У нас не будет восторга по этому поводу, потому что она не находилась на верхней ступени пьедестала, в её честь не играл гимн», — приводит слова Вестер Reuters.Спортивный арбитражный суд в Лозанне 10 февраля дисквалифицировал Савинову-Фарносову на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. В МОК заявили, что пока не могут лишить россиянку золота ОИ-2012, поскольку у неё есть 45 дней на обжалование решения CAS.