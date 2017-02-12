Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону — 2017

Норвежский биатлонистне выступит в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, сообщает TV2.«Свендсен свеж и чувствует, что находится в хорошей форме, но, учитывая дальнейшую программу чемпионата мира, он лучше будет готовиться к индивидуально гонке», — говорится в официальном заявлении Союза биатлонистов Норвегии.После спринта, который состоялся вчера, 11 февраля, Свендсен упал в обморок и смог подняться на ноги лишь через 10 минут. По мнению врача сборной, это могло произойти из-за падения давления у биатлониста во время гонки.