Слепцова: чего скрывать, это мой последний чемпионат мира

Россиянка, финишировавшая 24-й в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене прокомментировала своё выступление.«Я могу занести себе в актив эту гонку. Она сложилась неплохо. Допустила два промаха и сохранила изначальное отставание. Бежалось тяжелее, чем в спринте, потому что на каждом круге приходилось догонять, скорости очень высокие. Самочувствие было хорошее, на последнем круге догнала Джиму, но уступила ей на финише. Она бегает практически в одни ноги с лидерами, так что я довольна, что не отстала.Конечно, мне бы хотелось ещё поучаствовать в гонках, потому что, чего скрывать, это мой последний чемпионат мира. Но решение за тренерским штабом», — передаёт слова Слепцовой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.