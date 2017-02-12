Старых: я была в оптимальном состоянии, которое позволяет бороться с лидерами

Россиянкаподелилась эмоциями от своего выступления в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Ирина не допустила ни одного промаха и заняла четвёртое место, стартовав 24-й.«Не скажу, что гонка далась легко, но я была в оптимальном состоянии, которое позволяет бороться с сильнейшими. Я не думала о медали, просто всё сокращала и сокращала отставание от лидеров, чисто проходя рубежи. Я видела спины соперниц, но Дальмайер не та спортсменка, у которой легко отыграть 30 секунд.На последний круг я уходила с мыслью бежать и не сдаваться. Я видела, что Мякяряйнен обошла меня, и получила подсказку подержаться за ней. На последний подъём мы заходили все вместе. Я понимала, что соперницы и не убегают, и не отстают. Лыжи у меня работали гораздо лучше, чем у Кайсы, поэтому на финишную прямую я вышла с преимуществом, а там оставалось только нестись изо всех сил», — передаёт слова Старых корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.