Услугина: на ЧМ по биатлону у меня присутствует душевное равновесие

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, где она остановилась в шаге от пьедестала.«Я плохо спала после спринта, но для меня это нормальное явление, я всегда плохо сплю после гонок, но сегодняшнюю ночь я провела отлично. Перед стартом никакого волнения не было. Обстановка похожа на ту, что бывает на этапах Кубка мира, и я уже к ней привыкла. Так что у меня присутствует душевное равновесие.На последнем рубеже не то, чтобы было тяжело собраться. Туда я подходила абсолютно спокойной. Видимо, просто был немного не мой темп. Из-за этого случились обидные ошибки, не прошли габариты. Сегодня было очень тяжёлое состояние, я старалась бороться как могла, но не получилось ни за кем зацепиться. Но в целом настроение хорошее, зачем расстраиваться? Нужно работать дальше? Эстафета? Я вообще рассчитываю бежать во всех гонках, но как будет — так будет», — передаёт слова Услугиной спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.