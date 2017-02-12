Домрачева: не думала о месте в протоколе, потому что 27-й далёкий номер

Серебряная медалистка чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в гонке преследования белорускарассказала о своих эмоциях от достигнутого успеха.«Я нисколько ни лукавила, когда говорила, что буду рада месту в топ-10. Второе место — это же тоже топ-10! Перед стартом я не думала о месте в протоколе, потому что 27-й — далёкий номер. Я воспринимала гонку преследования как хороший шанс провести работу над ошибками, допущенными в спринте. Я концентрировалась на своей работе и очень рада, что всё получилось», — рассказала Домрачева в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».