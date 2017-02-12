Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Немка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в гонке преследования на чемпионат мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия), нарастила отрыв от ближайшей преследовательницы в общем зачёте Кубка мира — чешки Габриэлы Коукаловой — до 23 очков. На третьем месте — финка Кайса Мякяряйнен. Лучший российский результат — девятое место Татьяны Акимовой.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 783.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 760.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 702.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 674.
5. Доротея Вирер (Италия) — 517.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 471.
7. Жюстин Бреза (Франция) — 459.
8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 453.
9. Татьяна Акимова (Россия) — 441.
10. Ева Пускарчикова (Чехия) — 437…
33. Екатерина Глазырина (Россия) — 147.
34. Ольга Подчуфарова (Россия) — 135…
53. Ирина Услугина (Россия) — 62.
54. Ирина Старых (Россия) — 60…
64. Светлана Слепцова (Россия) — 42.
65. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
70. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
74. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.