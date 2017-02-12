Конькобежец Юсков — серебряный призёр ЧМ в Канныне на дистанции 1500 м

Гросс: здорово, что два самых сильных атлета нашли в себе силы примириться

Й. Бё: было 50 на 50, кто из нас с Доллем победит, но мне не повезло

М. Фуркад: думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой

Гросс: очень удивлён, что на стрельбе были плохие результаты

Якушев: конгресс IBU был созван с грубейшими нарушениями

Летающая лыжница Лундбю победила на этапе Кубка мира в Словении

Старт мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону перенесён на 15 минут

Тихонов: Шипулин не имеет права ошибаться — возраст, уже не 17 лет

«Лада» проиграла «Глассверкету» и завершила борьбу за Кубок ЕГФ

Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили «Биасен» и вышли в плей-офф Кубка ЕГФ

«Астраханочка» потерпела поражение от «Метца» в матче Лиги чемпионов

Т. Бё: очень горжусь, что Йоханнес — мой брат

Рапирист Сафин взял бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Свендсен: сейчас я чувствую себя довольно хорошо

Логунова — 9-я на этапе КМ по фехтованию на шпагах в Италии

Арданов завоевал серебро на турнире «Большого шлема» по дзюдо во Франции

Костенюк и Гунина выиграли в первой встрече 1/32 финала ЧМ по шахматам в Иране

Карлсен не примет участия в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

Мамаев — третий в биг-эйре на этапе Кубка мира по сноуборду в Квебеке

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на ЧМ в Хохфильцене

Петухов: эта ситуация уже до боли надоела, но нахожу в себе силы работать

Летающий лыжник Стох победил на этапе КМ в Саппоро, Корнилов — 18-й

Заварзина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Пхёнчхане

Драчёв: Шипулин мог влёгкую выиграть спринт, но не справился с волнением

Томшин выиграл индивидуальную гонку на юниорских соревнованиях в Острове

Логинов: читаю Хемингуэя и Ремарка и с детства болею за ЦСКА

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на ЧМ в Хохфильцене

Тренер Семени: не будем в восторге от получения золота Олимпиады-2012 в Лондоне

Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, Старых — 4-я

Граф — седьмая на дистанции 1500 м на ЧМ по конькобежному спорту в Канныне

Свендсен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону — 2017

Кравцов: не считаю, что женская сборная России по биатлону разобрана

Слепцова: чего скрывать, это мой последний чемпионат мира

Старых: я была в оптимальном состоянии, которое позволяет бороться с лидерами

Услугина: на ЧМ по биатлону у меня присутствует душевное равновесие

Домрачева: не думала о месте в протоколе, потому что 27-й далёкий номер

СБР будет отстаивать решение о проведении чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Конькобежец Юсков — серебряный призёр ЧМ в Канныне на дистанции 1500 м

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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