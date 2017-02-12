Конькобежец Юсков — серебряный призёр ЧМ в Канныне на дистанции 1500 м

Голландец Кьелд Нёйс победил на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне. Россиянин Денис Юсков занял второе место, а бронзу завоевал ещё один представитель Нидерландов Свен Крамер.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын, Южная Корея
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.44,36.
2. Денис Юсков (Россия) – 1.44,67.
3. Свен Крамер (Нидерланды) – 1.45,50…
12. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,92…
17. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,18.