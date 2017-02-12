Омелин — 8-й во втором старте в ски-кроссе на этапе КМ по фристайлу в Швеции

Канадец Брэди Леман победил в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Идре. Россиянин Игорь Омелин, показавший накануне третий результат, занял восьмое место. Среди женщин первенствовала канадка Мариэль Томпсон.
Фристайл. Этап Кубка мира. Идре, Швеция
Мужчины. Ски-кросс. Второй старт
1. Брэди Леман (Канада).
2. Арно Боволента (Франция).
3. Жонас Девуассо (Франция)…
8. Игорь Омелин (Россия)…
30. Семён Денщиков (Россия)…
39. Кирилл Гладков (Россия).
Женщины. Ски-кросс. Второй старт
1. Мариэль Томпсон (Канада).
2. Сандра Нэслунд (Швеция).
3. Фанни Смит (Швейцария)…
13. Анастасия Чирцова (Россия)…
20. Виктория Завадовская (Россия).