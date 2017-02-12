Тихонов: в Старых не сомневался на протяжении всего времени её дисквалификации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал результаты женской гонки преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где лучший российский результат показала Ирина Услугина, ставшая четвёртой.
«В Ирине Старых не сомневался на протяжении всего времени её дисквалификации. Она выдержала этот пресс и давление. Просто молодец. Непонятна была её вчерашняя гонка, финишировала очень тяжело. А сегодня собралась, умница, отстрелялась без штрафов, финишировала прекрасно. Чтобы выиграть как Старых на финише у Кайсы Мякяряйнен, нужно быть семи пядей во лбу. Ирина проявила характер.
В следующем году совсем другая будет Таня Акимова. Она воспитанница школы имени Тихонова, возьмем её под свою опеку. Думаю, эта пара будет достойно представлять нашу школу в следующем году. Сейчас оправдываются мои предсказания. Это видно по результатам — на чемпионат мира надо было брать двадцатилетних. 28-30- летние занимают такие же места, что и молодёжь, но мы бы имели перспективу. Не буду называть фамилии, чтобы не вызывать не нужный психологический настрой. Всё это будет известно по окончанию сезона», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.