Тихонов: в Старых не сомневался на протяжении всего времени её дисквалификации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал результаты женской гонки преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где лучший российский результат показала Ирина Услугина, ставшая четвёртой.«Вне сомневался на протяжении всего времени её дисквалификации. Она выдержала этот пресс и давление. Просто молодец. Непонятна была её вчерашняя гонка, финишировала очень тяжело. А сегодня собралась, умница, отстрелялась без штрафов, финишировала прекрасно. Чтобы выиграть как Старых на финише у Кайсы Мякяряйнен, нужно быть семи пядей во лбу. Ирина проявила характер.В следующем году совсем другая будет Таня Акимова. Она воспитанница школы имени Тихонова, возьмем её под свою опеку. Думаю, эта пара будет достойно представлять нашу школу в следующем году. Сейчас оправдываются мои предсказания. Это видно по результатам — на чемпионат мира надо было брать двадцатилетних. 28-30- летние занимают такие же места, что и молодёжь, но мы бы имели перспективу. Не буду называть фамилии, чтобы не вызывать не нужный психологический настрой. Всё это будет известно по окончанию сезона», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.