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175 лет назад 2016
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Бэйли: Логинов украл у меня серебро, как я должен относиться к мошеннику?

12 февраля 2017, воскресенье. 15:06. Другие
Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли отметил, что Александр Логинов имеет право выступать на международных соревнованиях, но отношение к нему после дисквалификации сильно изменилось в худшую сторону.

«Шипулин прав в том, что Логинов может стартовать. Это общее правило, с которым мы ничего не можем сделать. Я не пытаюсь запретить ему стартовать, но могу констатировать, что многие спортсмены, и я в том числе, не уважают его за то, что он сделал три года назад. Я не могу сказать ничего плохого о Шипулине, но вина Логинова в употреблении ЭПО была доказана, и я это никогда не забуду. Он поступил подло по отношению к другим спортсменам. Но я уважаю любое мнение, в том числе и мнение Антона, даже при том, что оно отличается от нашего с Мартеном.

Не знаю, пожму ли я руку Логинову, если окажусь с ним на церемонии награждения, посмотрим. В Контиолахти в 2014 году я был на третьем месте, а Логинов стал вторым. Получается, что он обманул меня и украл серебряную медаль. Поставьте себя на моё место. Как я должен относиться к мошеннику? Мне будет трудно заставить себя подать ему руку», — отметил Бэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.

Полную версию интервью с Бэйли можно прочитать здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Логинов
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