Конькобежцы Мантиа и Бо Рю Ким выиграли масс-старты на ЧМ в Канныне

Американец Джоуи Мантиа выиграл масс-старт на чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне. Россиянин Данила Семериков показал последний, 24-й результат. Среди женщин первенствовала кореянка Бо Рюм Ким.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Каннын, Южная Корея
Мужчины. Масс-старт
1. Джоуи Мантиа (США).
2. Алексис Контен (Франция).
3. Оливье Жан (Канада)…
24. Данила Семериков (Россия).
Женщины. Масс-старт
1. Бо Рюм Ким (Южная Корея).
2. Нана Такаги (Япония).
3. Хизер Бергсма (США).