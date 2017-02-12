Домрачева: после спринта хотела пойти в лес и громко покричать

Белорусская биатлонисткарассказала о своих эмоциях после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, где она завоевала 27-е место.«Перед стартом я не задумывалась о каком-либо месте. В итоговом протоколе спринта я была 27-й. Это достаточно далёкий стартовый номер. Я старалась рассматривать эту гонку как хорошую возможность провести удачную тренировку. Для меня это был отличный шанс провести серьёзную работу над ошибками, допущенными в спринте. Результат спринта меня расстроил очень сильно. Я даже хотела пойти в лес, выплеснуть эмоции и громко покричать. Этого не понадобилось. Сегодня очень рада, что удалось отстрелять так чисто», — отметила Домрачева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.