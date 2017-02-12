Ферриани: для дисквалификации Федерации бобслея России нужны доказательства

Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF)заявил, что его организация готова ввести санкции против России, вплоть до отстранения национальной федерации, если появятся неопровержимые доказательства вовлечённости российских спортсменов в государственную систему употребления и сокрытия допинга, о которой говорится во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством«Мы не судьи. Если мы получим неопровержимые доказательства того, что некоторые российские спортсмены употребляли допинг, то применим санкции на 200 %. У нас есть правило, по которому мы можем дисквалифицировать национальную федерацию на срок до двух лет, если в течение года как минимум четыре представителя страны попались на нарушении антидопинговых правил. Если у нас будут объективные доказательства, то мы без сомнения применим это правило.Я не хочу делать что-либо, основываясь на презумпции виновности. Главное, чтобы права спортсменов были соблюдены. Нам нужны объективные свидетельства виновности», — приводит слова Ферриани Inside the games.