Тихонов: Шипулин может стрелять как бог, вот пусть себя и проявит

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонуподелился своими ожиданиями от мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, которая пройдёт сегодня,12 февраля.«В мужской гонке всё будет зависеть от результатов на огневых рубежах. По Антону Шипулину вчера было видно, что ему очень хочется победить. Я завтра вылетаю туда, везу с собой шубу из соболя. Дарья Домрачева и Ирина Старых уже доказали, поднявшись с 20-х мест — одна в призы, вторая в четвёрку. Шипулин сегодня на ходу и стрелять может как бог, вот пусть и проявит себя.Антон стартует 21-м, это большой разрыв для такой дисциплины. Когда разрыв в 30 секунд или в 40, ещё можно бороться, дальше сложнее. Всё будет зависеть от того, какие подарки ему сделает соперник в виде штрафных кругов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.