Фуркад: я даже свиньёй согласен быть. Это своего рода игра

Французский биатлонистпрокомментировал оскорбления от российских болельщиков, полученные в социальных сетях после конфликта с лидером сборной России«Русские болельщики написали мне, конечно, кучу гадостей. Но это всё ерунда. Я даже свиньёй согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра.Самое главное для меня, что мы с Антоном Шипулиным начали переписку и быстро всё выяснили», – рассказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».