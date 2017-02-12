Гараничев: ещё не понял, в чём заключались ошибки, приду после гонки и подумаю

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он стал 20-м.«Всё было хорошо, во всём виноваты свои ошибки. В чём именно они заключались, ещё не знаю. Сейчас приду после гонки и подумаю над этим. Функционально себя чувствовал хорошо, на последнем круге немножко не хватило, а так хорошо. Лыжи работали хорошо что вчера в спринте, что сегодня в гонке преследования.В каких гонках я ещё буду участвовать? Как тренер решит, так и будет. К индивидуальной гонке я готов, куда поставят — там и буду работать до конца.Как буду отмечать день рождения? Как обычно каждый год. Соберёмся по ходу турнира, чаю попьём, если найду — скушаем торт.Отношения в команде? Не знаю, в чём подвох этого вопроса, но отношения у нас всегда были хорошие», — передаёт слова Гараничева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.