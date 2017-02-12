Женская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Женская сборная России () завоевала золото в эстафете на 3000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Беларусь). В финале россиянки опередили итальянок, кореянок и канадок.На дистанции 500 м лучшая из россиянок Екатерина Константинова стала шестой, победила кореянка Е Чжин Ким. В финале на 1000 м победила китаянка Хан Ютон, россиянка Софья Просвирнова – пятая.1. Е Чжин Ким (Южная Корея).2. Арианна Фонтана (Италия).3. Яра ван Керхоф (Голландия)…6. Екатерина Константинова (Россия)…14. Татьяна Бородулина (Россия).1. Хан Ютон (Китай).2. Рианна де Фрис (Голландия).3. Шарлотта Джилмартин (Великобритания)…5. Софья Просвирнова (Россия)…16. Екатерина Ефременкова (Россия)…18. Юлия Шишкина (Россия).1. Россия.2. Италия.3. Южная Корея.