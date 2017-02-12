Женская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Женская сборная России (Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова, Евгения Захарова) завоевала золото в эстафете на 3000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске (Беларусь). В финале россиянки опередили итальянок, кореянок и канадок.
На дистанции 500 м лучшая из россиянок Екатерина Константинова стала шестой, победила кореянка Е Чжин Ким. В финале на 1000 м победила китаянка Хан Ютон, россиянка Софья Просвирнова – пятая.
Шорт-трек. Кубок мира. Шестой этап. Минск, Беларусь
Женщины. 500 м
1. Е Чжин Ким (Южная Корея).
2. Арианна Фонтана (Италия).
3. Яра ван Керхоф (Голландия)…
6. Екатерина Константинова (Россия)…
14. Татьяна Бородулина (Россия).
1000 м
1. Хан Ютон (Китай).
2. Рианна де Фрис (Голландия).
3. Шарлотта Джилмартин (Великобритания)…
5. Софья Просвирнова (Россия)…
16. Екатерина Ефременкова (Россия)…
18. Юлия Шишкина (Россия).
Эстафета. 3000 м
1. Россия.
2. Италия.
3. Южная Корея.