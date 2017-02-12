Тихонов: после рождения ребёнка Домрачева заматерела

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал успех белорускив гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она завоевала серебро, стартовав с 27-го места.«Очень рад за Дашу. После рождения ребёнка она заматерела, как и Коукалова. Она молодец, невероятная трудяга. Думаю, что сейчас она вернётся минимум на четыре года. Тем более при поддержке такого мужа», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.