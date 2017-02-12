Касперович: как обычно, Шипулину не хватило одного-двух выстрелов

Главный тренер сборной России по биатлонупрокомментировал выступление мужской команды в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где лучшим из россиян стал, остановившийся в шаге от пьедестала.«Позиции были сложные, наши соперники не дали нам шанса — стреляли хорошо. Но мы тоже двигались неплохо. Антон показал великолепный результат на финише. И как обычно, ему не хватило одного-двух выстрелов. Антон часто попадает в такую ситуацию, когда спортсмены уходят, спешка, приходится догонять. Поэтому чисто психологически он недорабатывает до конца. Надеемся, что в оставшихся гонках здесь он это преодолеет.У Антона Бабикова сложная ситуация была на первом рубеже. После этого не пошла гонка. Хотя сегодня он почувствовал себя намного лучше. Были небольшие проблемы с лыжами — не можем никак подобрать ему лыжи на этот снег. Евгений Гараничев допустил почти на каждом рубеже по одному промаху. Это его ошибки — пытался он догнать, отработать. Был шанс попасть на подиум, но не получилось», — приводит слова Касперовича официальный сайт Союза биатлонистов России.