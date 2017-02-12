Лукашенко поздравил Домрачеву с успехом в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Президент Беларусипоздравил биатлонисткус успехом в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она завоевала серебряную медаль.«Мы все с нетерпением ждали твоего возвращения на биатлонный Олимп, и ты оправдала надежды миллионов своих поклонников по всему миру, продемонстрировав яркое выступление на трассе Хохфильцена. Это очень важная победа не только для тебя самой, но и для всего белорусского спорта. Твои достижения — прекрасный пример сочетания активной жизненной позиции с выдающимися спортивными результатами», — приводит слова поздравления официальный сайт президента Беларуси.