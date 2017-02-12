Мужская сборная РФ взяла серебро в эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Россияне Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов завоевали серебряные медали в эстафете на 5000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске. Победу одержала сборная Нидерландов. Третье место заняли представители Казахстана.
На дистанции 500 м победил казахстанец Денис Никиша, лучший из россиян Шульгинов стал 16-м. В забеге на 1000 м первенствовал южнокореец Ен Чжин Лим, россиянин Павел Ситников — восьмой.
Шорт-трек. Кубок мира. Шестой этап. Минск, Беларусь
Мужчины. 500 м
1. Денис Никиша (Казахстан).
2. Абзал Ажгалиев (Казахстан).
3. Франсуа Амлен (Канада)…
16. Александр Шульгинов (Россия)…
18. Денис Айрапетян (Россия).
1000 м
1. Ен Чжин Лим (Южная Корея).
2. Тибо Факонне (Франция).
3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан)…
8. Павел Ситников (Россия)…
14. Владимир Григорьев (Россия).
Эстафета. 5000 м
1. Нидерланды.
2. Россия.
3. Казахстан.