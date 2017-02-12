Мужская сборная РФ взяла серебро в эстафете на этапе КМ по шорт-треку в Минске

Россиянезавоевали серебряные медали в эстафете на 5000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске. Победу одержала сборная Нидерландов. Третье место заняли представители Казахстана.На дистанции 500 м победил казахстанец Денис Никиша, лучший из россиян Шульгинов стал 16-м. В забеге на 1000 м первенствовал южнокореец Ен Чжин Лим, россиянин Павел Ситников — восьмой.1. Денис Никиша (Казахстан).2. Абзал Ажгалиев (Казахстан).3. Франсуа Амлен (Канада)…16. Александр Шульгинов (Россия)…18. Денис Айрапетян (Россия).1. Ен Чжин Лим (Южная Корея).2. Тибо Факонне (Франция).3. Нурберген Жумагазиев (Казахстан)…8. Павел Ситников (Россия)…14. Владимир Григорьев (Россия).1. Нидерланды.2. Россия.3. Казахстан.