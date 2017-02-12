Т. Бё: ещё месяц назад я просто лежал на диване, а сейчас я на чемпионате мира

Норвежский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он стал девятым, а его брат Йоханнес завоевал серебряную медаль.«Жаль, что последним выстрелом я промахнулся, но нужно смотреть на это шире. Ещё месяц назад я просто лежал на диване, а сейчас я здесь. Я ничего не понял, когда Йоханнес завоевал серебро. После последней стрельбы об этом абсолютно ничего не говорило. И от этого мой промах становится ещё более обидным», — приводит слова Бё Dagbladet.