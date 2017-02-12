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175 лет назад 2016
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Анев: возможно, в гонке преследования я не выдержал психологического давления

12 февраля 2017, воскресенье. 21:38. Другие
Болгарский биатлонист Красимир Анев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал лишь седьмое место, но имел все шансы взойти на подиум.

«Потерял многое в гонке преследования. Трудно что-либо комментировать. В гонке преследования у меня был большой шанс. Сильно о нём сожалею. Не думаю, что перед последней стрельбой расслабился. Старался работать чётко и сконцентрированно. К сожалению, точная стрельба получается не всегда. Возможно, не выдержал психологического давления. Конечно, я чувствовал, что медаль рядом. С четырьмя нулями после последней «стойки» была бы другая мотивация.

Я тренируюсь отдельно от сборной Болгарии. Ставлю перед собой свои задачи, а они занимаются другими целями. Когда меньше думаешь о биатлоне, становится легче», — приводит слова Анева «Тюменская арена».
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Чемпионат мира по биатлону 2017
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12 февраля 2017, воскресенье
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