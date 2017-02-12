Анев: возможно, в гонке преследования я не выдержал психологического давления

Болгарский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал лишь седьмое место, но имел все шансы взойти на подиум.«Потерял многое в гонке преследования. Трудно что-либо комментировать. В гонке преследования у меня был большой шанс. Сильно о нём сожалею. Не думаю, что перед последней стрельбой расслабился. Старался работать чётко и сконцентрированно. К сожалению, точная стрельба получается не всегда. Возможно, не выдержал психологического давления. Конечно, я чувствовал, что медаль рядом. С четырьмя нулями после последней «стойки» была бы другая мотивация.Я тренируюсь отдельно от сборной Болгарии. Ставлю перед собой свои задачи, а они занимаются другими целями. Когда меньше думаешь о биатлоне, становится легче», — приводит слова Анева «Тюменская арена».