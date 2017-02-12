Скобрев: наши ребята молодцы, дали Фуркаду понять, что они единое целое

Олимпийский призёрсчитает, что россиянин Антон Шипулин и француз, которые недавно обменялись резкими комментариями по теме участия на чемпионате мира ещё одного представителя России Александра Логинова, по-своему правы в сложившейся ситуации.«К сожалению, Антон Шипулин остался без медали, но при этом показал классный результат. Как и Мартен Фуркад, с кем у Антона в последнее время отношения не очень. Видел их рукопожатие и знаю, что ребята общались между собой. Если мы развиваем эту тему, я поддерживаю Антона, с другой стороны, и Фуркад имеет право на самовыражение и высказывания. Но если мы говорим о той ситуации, из-за которой всё это случилось: наш биатлонист отбыл наказание, и Фуркад перегнул палку. Наши ребята молодцы, дали понять ему, что они единое целое. И так хватает нападок в сторону нашей страны, поэтому мы должны сейчас быть едины. Независимо от того, биатлонист, конькобежец, хоккеист. Мы должны быть едины в борьбе, и против допинга в том числе», — приводит слова Скобрева «Спорт FM».