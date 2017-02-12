«Кубань» вышла в плей-офф Кубка ЕГФ с первого места в группе

Краснодарская «Кубань» на своей площадке обыграла французский клуб «Брест Бретань» в заключительном матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) со счётом 25:20. До этого матча соперницы «Кубани» не знали поражений в турнире. Самой результативной в составе российского клуба стала, забившая 6 мячей. По 4 гола на счету«Кубань», одержав пятую победу в шести матчах группы, пробилась в 1/4 финала Кубка с первого места в своём квартете. Жеребьёвка 1/4 финала пройдёт 14 февраля.«Кубань» (Россия) – «Брест Бретань» (Франция) -25:20 (17:8).