Фуркад установил рекорд по количеству ЧМ и ОИ подряд с золотыми медалями

Французстал первым биатлонистом в истории, которому удалось завоевать личную золотую медаль на семи подряд чемпионатах мира и Олимпийских играх. Предыдущее достижение принадлежало немецкому спортсмену Франку Ульриху, который завоёвывал награды высшего достоинства на шести главных стартах подряд.Фуркад одержал победу в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия). В спринте, который состоялся вчера, 11 февраля, Мартен стал обладателем бронзовой медали, пропустив вперёд немца Беннедикта Долля и норвежца Йоханнеса Бё.