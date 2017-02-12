Российские рапиристы взяли бронзу на этапе Кубка мира в Бонне

Российские рапиристызаняли третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Бонне (Германия).Национальная команда уверенно прошла стадию 1/8 финала и четвертьфинал, победив команды Венгрии (45:30) и Германии (45:27). В полуфинале соперником сборной России стала команда Франции, которая одержала победу со счётом 45:38.В матче за третье место российские спортсмены были сильнее команды США, а в финале Франция обыграла Италию – 45:34.