«Норильский никель» и «Динамо» одержали победы в 15-м туре ЧР по мини-футболу

«Норильский никель» на выезде одержал победу над «Ухтой» в матче 15-го тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу. Дубль в составе гостей оформил Николай Канивец.
В другом матче «Динамо» в гостях разгромило «Новую генерацию» со счётом 8:0. Хет-трик оформил Павел Сучилин, по два мяча забили Александр Фукин и Ари.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур
«Ухта» — «Норильский никель» — 1:4 (1:2).
Голы: Кузьминых, 15 – Канивец, 8,39, Куманькин, 16, Филиппов, 30.
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Динамо» (Московская область) – 0:8 (0:2).
Голы: Сучилин, 3, 44, 45, Нандо, 12, Фукин, 41, 42, Ари, 42, 48.