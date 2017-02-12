«Чеховские медведи» уступили «Металлургу» в Лиге чемпионов

Гандболисты «Чеховских медведей» на выезде потерпели поражение от македонского «Металлурга» в своём заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 24:31. Самым результативным в составе «Медведей» стал, забивший 5 мячей. По 3 гола на счету«Чеховские медведи» набрали в 10 матчах 6 очков и заняли последнее, шестое место в группе.«Металлург» (Македония) – «Чеховские медведи» (Россия) – 31:24 (15:10).