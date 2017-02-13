Й. Бё: Тарьей отдал мне свою лучшую пару лыж, чтобы у меня были выше шансы

Норвежский биатлонистсообщил, что в гонке преследования на ЧМ, где он завоевал серебряную медаль, он выступал в паре лыж своего брата Тарьея, которая перед гонкой оказалась лучше.«Лыжи Тарьея мне очень помогли, я показывал обалденный лыжный ход. Единственным, кто убежал от меня, был Уле-Эйнар Бьорндален. Я проходил соперников одного за другим, пока не добрался до второго места. Иногда, когда мы выступаем в личных гонках, моя пара лыж оказывается лучше, и тогда я выбираю первым, а если лучшей оказывается пара Тарьея, тогда выбирает он. Но в этот раз он отдал мне свою лучшую пару, чтобы у меня были выше шансы. Но я сделал бы для него то же самое. Наша сила в том, что мы помогаем друг другу. Мы отдаём другу другу своё преимущество, чтобы у каждого была возможность добиться успеха», — приводит слова Бё VG.