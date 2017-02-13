Костенюк и Гунина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам

По итогам двух партий 1/32 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране, в следующий раунд турнира вышли пять российских спортсменок. Александра Костенюк дважды обыграла Сабрину Латреш из Алжира, а Валентина Гунина — американку Викторию Ни. Сыгравшие вничью в своих первых партиях Наталья Погонина, Александра Горячкина и Алина Кашлинская во второй день соревнований обыграли своих соперниц по 1/32 финала и обеспечили себе выход в 1/16 финала.
Три россиянки — Анастасия Боднарук, Дарья Чарочкина и Анастасия Савина — для выявления победителя в матчах с соперницами по первому раунду 13 февраля сыграют тай-брейк. Завершили борьбу на чемпионате мира Марина Нечаева и Екатерина Ковалевская.
Вплоть до финала шахматистки проводят в каждом круге по две партии с классическим контролем времени. Если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, ещё две — 10 минут, затем армагеддон. В финале запланированы четыре партии с контролем времени FIDE.