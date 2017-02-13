Костенюк и Гунина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам

По итогам двух партий 1/32 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране, в следующий раунд турнира вышли пять российских спортсменок.дважды обыграла Сабрину Латреш из Алжира, а— американку Викторию Ни. Сыгравшие вничью в своих первых партияхво второй день соревнований обыграли своих соперниц по 1/32 финала и обеспечили себе выход в 1/16 финала.Три россиянки —— для выявления победителя в матчах с соперницами по первому раунду 13 февраля сыграют тай-брейк. Завершили борьбу на чемпионате мираВплоть до финала шахматистки проводят в каждом круге по две партии с классическим контролем времени. Если они не выявят победительницу, на третий день проходит тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, ещё две — 10 минут, затем армагеддон. В финале запланированы четыре партии с контролем времени FIDE.