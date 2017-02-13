Бреза: выступление в гонке преследования вернуло мне хорошее расположение духа

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она завоевала пятое место.«Я провела очень хорошую гонку. После спринта я была очень расстроена, но выступление в гонке преследования вернуло мне хорошее расположение духа. Лыжи работали очень хорошо, сервисёры проделали отличную работу. Но что меня радует больше всего, так это стрельба. Я не выбила 20 из 20, стрельба не была идеальной, но я стреляла на высоком уровне. У нас не было права допускать ошибки, и я рада, что всё прошло так, как прошло. Эта гонка даст мне уверенность в своих силах на оставшиеся соревнования», — приводит слова Брезы Nordic Magazine.