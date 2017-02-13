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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рагеттли и Килли победили на этапе Кубка мира по слоупстайлу в Квебеке

13 февраля 2017, понедельник. 09:23. Другие
Швейцарец Андри Рагеттли и норвежка Йоханна Килли стали победителями этапа Кубка мира по фристайлу в Квебеке (Канада) в дисциплине «слоупстайл». Рагеттли продемонстрировал результат 94,60 балла. Вторым стал британец Джеймс Вудс (93,80), третьим — хозяин соревнований Алекс Больё-Маршан (93,40).

Россиянин Денис Некрасов не смог преодолеть квалификацию.

Килли набрала 88,80 балла. Второе и третье места заняли швейцарки — Сара Хёффлин (87,80) и Джулия Танно (77,00) соответственно. Россиянки Лана Прусакова и Анастасия Таталина не смогли преодолеть квалификацию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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