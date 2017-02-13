Мазницын, Шейко и Албегов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Зеленодольске завершился Кубок России по тяжёлой атлетике. В весовой категории до 94 кг победил Станислав Мазницын, до 105 кг – Максим Шейко, свыше 105 кг – бронзовый призёр Олимпийских игр Руслан Албегов.
Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск
Мужчины. До 94 кг
1. Станислав Мазницын – 385 (173+212).
2. Егор Климонов – 381 (170+211).
3. Георгий Купцов – 366 (162+204).
До 105 кг
1. Максим Шейко – 407 (182+225).
2. Давид Беджанян – 386 (170+216).
3. Родион Бочков – 385 (180+205).
Свыше 105 кг
1. Руслан Албегов – 426 (187+239).
2. Чингиз Могушков – 425 (195+230).
3. Геннадий Муратов – 418 (188+230).