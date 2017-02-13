Круглов: Шипулину сейчас мешает внутренний психологический груз

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира по биатлонупрокомментировал выступлениев гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Антон занял четвёртое место.«Ситуация двоякая. С одной стороны, занять четвёртое место на чемпионате мира очень почётно, это очень хороший результат. Но с другой стороны, для Антона четвёртое место если не неудача, то не вполне реализованные планы и амбиции. Гонка в целом для Антона сложилась достаточно хорошо, и единственное, что ему сейчас мешает, – это внутренний психологический груз, который Антон сам себе нагрузил.Это мысли и ответственность перед кем-то за хороший результат. Видно, что он очень хочет показать свои возможности в полном объёме, он вполне вправе рассчитывать на какие-то медали с этого чемпионата мира. И он сам осознаёт и понимает, что он может это сделать. Но это, может, излишние желание и ответственность мешают достижению более высокого результата», – цитирует Круглова «Р-Спорт».