Путин поздравил Татьяну Тарасову с 70-летием

Президент Россиипоздравил с 70-летием знаменитого российского тренера по фигурному катанию, заслуженного тренера СССР«Уважаемая Татьяна Анатольевна! Примите искренние поздравления с юбилейным днём рождения. Выдающийся тренер и наставник, талантливый, безгранично преданный своему призванию человек – Вы достойно продолжили замечательные традиции легендарной династии, вписали уникальные страницы в историю отечественного и мирового спорта. Среди Ваших воспитанников – блистательная плеяда настоящих чемпионов и победителей, которые прославили нашу страну на соревнованиях самого высокого ранга, подарили незабываемые минуты триумфа и радости миллионам поклонников фигурного катания. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, творческого вдохновения», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.