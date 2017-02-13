Меркушина: на пристрелке я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас

Украинская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Она заняла восьмое место.«Я сегодня очень медленно подходила к стрельбе. Это сыграло свою роль в том, что я стреляла быстро и чисто. Я была настроена не победить, а удержаться, поэтому не нервничала. Очень удивлена такой стрельбой ещё и потому, что вчера на пристрелке у меня абсолютно ничего не получалось – я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас. Но, видно, на всё воля божья, и сегодня всё сложилось идеально для меня.Я старалась первую половину круга держаться с группой, а потом шла в своём режиме, чтобы подойти к стрельбе в нормальном состоянии. На последнем круге не получилось удержаться со спортсменками, с которыми вышла вместе с рубежа. Это была и тактическая ошибка, и кондиций не хватило. Наверное, не в оптимальной форме я всё-таки. Ничего, будем это иметь в виду на следующий год. Но считаю, что в этих двух гонках мне удалось показать феноменальные результаты. Теперь хочу просто расслабиться и получать удовольствие от оставшихся гонок. Я уже, думаю, выполнила максимальные задачи. Буду бежать, не пытаясь выиграть, а с мыслью просто отработать.Никогда ещё не бежала масс-старт, хочу получить море удовольствия от него. Приятно ощущать, что ты уже в топ-30. Это реально классно!» — цитирует Меркушину официальный сайт ФБУ.