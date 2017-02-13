Васильев: у чехов сейчас всё, что плохо, – это значит русские

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал материал о «нападках русских на биатлонную сборную Чехии», который появился в чешских СМИ.«Думаю, это история из той самой поговорки «знает собака, чьё мясо украла». Чехи уже поняли, что глупостей наделали, поэтому сейчас и пытаются от себя увести акцент. Больше у меня нет никаких ответов на этот вопрос. У них сейчас всё, что плохо, – это значит русские, а что хорошо – это они. А кто же ещё! Как можно воспринимать такие материалы всерьёз? Это всё глупость несусветная», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.