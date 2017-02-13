Шипулин: не могу успокоить болельщиков, сказав, что это не последний мой ЧМ

Российский биатлонистпризнался, что примет решение о продолжении карьеры после Олимпийских игр в 2018 года в Пхёнчхане.«Я не могу успокоить болельщиков, сказав, что это не последний мой чемпионат мира. Я ещё не решил для себя. Будет видно, наверное, после следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры. Тогда и буду принимать решение. Конечно, результаты на Олимпиаде будут иметь значение при принятии решения. Если будет желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то, конечно, ещё немного побегаю. Если нет, то продолжать нет смысла. Надо будет уступать дорогу молодым», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.