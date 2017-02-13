Шипулин: надеюсь, удача на ЧМ улыбнётся мне так же, как иногда на рыбалке

Российский биатлонистрассказал, как любит проводить свободное время, и оценил своё выступление на старте чемпионата мира в Хохфильцене.«Сейчас я не могу много времени уделять своему хобби — рыбалке. Больше уделяю времени тренировкам, но пару раз за сезон успеваю выехать в лес. Это лучшее расслабление для меня. Общее в биатлоне и рыбалке — зависимость от удачи. В биатлоне многое зависит от ветра и работы лыж, а в рыбалке — от того, как ты закинешь удочку.Прошлая неделя была не совсем удачной для меня, особенно плохо провёл спринт. Впереди будет ещё неделя гонок. Хочется верить, что у нас будут удачные дни. Во всех трёх гонках буду бороться до конца и надеюсь, удача улыбнётся мне так же, как иногда на рыбалке», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.