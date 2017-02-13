Производитель спортивного инвентаря расторг контракт с Йохауг

Крупный производитель спортивного инвентаря австрийская компания Fischer расторгла контракт с олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира по лыжным гонкам норвежкой, которая была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает Inside the Games. Спортсменка сдала положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол. Лыжница утверждала, что запрещённый препарат входил в состав крема для губ.При этом представители компании не исключают возможности возобновления сотрудничества с Терезой по окончании дисквалификации.«Соглашение расторгнуто. Будущее сотрудничества пока не ясно», — говорится в заявлении представителя Fischer.