Горнолыжник Эрни выиграл золото чемпионата мира в альпийской комбинации

В Санкт-Морице (Швейцария) продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту. В альпийской комбинации победил швейцарец Люка Эрни. Вторым стал австриец Марсель Хиршер, третьим — швейцарец Мауро Кавизель. Лучший из россиян, Павел Трихичев, занял 18-е место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Санкт-Мориц
Мужчины. Альпийская комбинация
1. Люка Эрни (Швейцария) – 2.26,33.
2. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.26,34.
3. Мауро Кавизель (Швейцария) – 2.26,39…
18. Павел Трихичев (Россия) – 2.28,15…
33. Иван Кузнецов (Россия) – 2.31,24.