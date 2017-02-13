Россияне выиграли 8 медалей в первый день юношеского олимпийского фестиваля

В Эрзуруме (Турция) стартовал Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали восемь медалей.Золото выиграли сноубордисты, в финале параллельного гигантского слалома опередившая свою соотечественницу, и, также в финале победивший соотечественникаПервое место в гигантском слаломе среди горнолыжниц занялаСеребро в индивидуальных гонках завоевали лыжникистала третьей.