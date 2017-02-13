Россияне выиграли 8 медалей в первый день юношеского олимпийского фестиваля

В Эрзуруме (Турция) стартовал Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали восемь медалей.
Золото выиграли сноубордисты Елена Болтаева, в финале параллельного гигантского слалома опередившая свою соотечественницу Анастасию Курочкину, и Дмитрий Логинов, также в финале победивший соотечественника Степана Наумова.
Первое место в гигантском слаломе среди горнолыжниц заняла Рината Абдулкаюмова.
Серебро в индивидуальных гонках завоевали лыжники Андрей Некрасов и Елена Кучева. Александра Трофимова стала третьей.