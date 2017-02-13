Летающий лыжник Хоффман выиграл 2-й старт Континентального кубка в Германии

Скобрев: наши ребята молодцы, дали Фуркаду понять, что они единое целое

«Кубань» вышла в плей-офф Кубка ЕГФ с первого места в группе

Фуркад установил рекорд по количеству ЧМ и ОИ подряд с золотыми медалями

Российские рапиристы взяли бронзу на этапе Кубка мира в Бонне

Дальмайер пришлось помочь Домрачевой и Коукаловой открыть шампанское на подиуме

«Норильский никель» и «Динамо» одержали победы в 15-м туре ЧР по мини-футболу

Й. Бё: Тарьей отдал мне свою лучшую пару лыж, чтобы у меня были выше шансы

Костенюк и Гунина вышли в 1/16 финала чемпионата мира по шахматам

Бреза: выступление в гонке преследования вернуло мне хорошее расположение духа

Русакова поднялась на 2-ю строчку в рейтинге FEI по выездке в зачёте для детей

Рагеттли и Килли победили на этапе Кубка мира по слоупстайлу в Квебеке

Мазницын, Шейко и Албегов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

Волков стал седьмым на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже

Тарасова: тренеры не могут отвечать за чиновников, которым плевать на нас

С. Старых: Ирина на чемпионате мира будет бежать все оставшиеся гонки

Меркушина: на пристрелке я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас

Тарасов: Фуркад поступил некрасиво, но мы сами нагнетаем обстановку

Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла

Резцова: при Кравцове в хорошую сторону ничего не поменялось

Васильев: у чехов сейчас всё, что плохо, – это значит русские

Свендсен выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене

Хованцев: чехи с обвинениями в адрес России перегнули палку

Драчёв: кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно!

Шипулин: не могу успокоить болельщиков, сказав, что это не последний мой ЧМ

Шипулин: надеюсь, удача на ЧМ улыбнётся мне так же, как иногда на рыбалке

Дальмайер: в горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне

Мякяряйнен: в прошлом году я была слишком сконцентрирована на биатлоне

Ландертингер: в своей лучшей гонке я могу бороться за медали чемпионата мира

Коукалова: немного боюсь индивидуальную гонку на чемпионате мира

Й. Бё: Тарьей близок к возвращению на свой высокий уровень

Губерниев: планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры

Горнолыжник Эрни выиграл золото чемпионата мира в альпийской комбинации

Михайлов: ФФР будет работать над получением гражданства РФ Бауэром

Россияне выиграли 8 медалей в первый день юношеского олимпийского фестиваля

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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