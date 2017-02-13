МПК не видит оснований для восстановления членства ПКР

Международный паралимпийский комитет (МПК) на данный момент не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации.«Рады сообщить, что наблюдаются положительные моменты в работе целевой рабочей группы МПК с ПКР. В настоящее время идёт тесная работа представителей МПК и ПКР по развитию дорожной карты. Но рабочая группа видит, что критерии по восстановлению членства ПКР пока не выполнены в полном объёме. В этой связи рекомендуется сохранить решение по приостановлению членства», — говорится в отчёте рабочей группы МПК.Также в отчёте отмечается, что МПК до сих пор не получил от ПКР чёткого ответа на обвинения, выдвинутые комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.